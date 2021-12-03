Петербург остался в аутсайдерах по средней площади квартир в новостройках

Петербург оказался на 73-м месте в России по площади квартир в новостройках. Она в петербургском новом жилье составляет в среднем 43 квадратных метра. Такой рейтинг опубликовали специалисты Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) по результатам проведенного исследования.

В Ленинградской области средняя площадь квартир в новых домах еще меньше. Она составила 38,3 квадратных метров. В среднем по стране этот показатель составляет 49,9 квадратных метров.

По стоимости квартир в новостройках город занимает второе место. Квадратный метр в новом жилье в городе обходится в сумму свыше 150 тысяч рублей. В Москве цена составила 258 тысяч рублей за квадратный метр. Средний метраж нового жилья в столице существенно больше, чем в Петербурге — 56,6 квадратных метров.