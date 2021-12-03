Площадь застройки у Муринской дороги хотят увеличить

Начинается подготовка к планировке территорий между Муринской дорогой, Пискаревским проспектом и Муринским ручьем в Красногвардейском районе. Соответствующее распоряжение издал комитет по градостроительству и архитектуре.

Подготовить проект планировки и проекта межевания территории, согласно документу, необходимо до 31 декабря. Там же уточняется, что работы выполняются по обращению ООО «ЛСР. Недвижимость – СЗ».

Компания «ЛСР» уже реализует на прилегающих к Муринской дороге территориях несколько проектов. ЖК «Новая Охта» уже построен. Рядом с ним возводится ЖК «Цветной город». Будущий ЖК «Ручьи» расположен с противоположной стороны КАД.