Промзона в Калининском районе превратится в благоустроенный жилой квартал

В промзоне «Каменка» появится автомобильный кластер. Об этом сообщили в сообщили в комитете по градостроительству и архитектуры. Там планируют создать пять новых объектов автомобильной промышленности, а также соответствующую инфраструктуру.

В Калининском районе на улице Академика Константинова запланировано создание нового жилого квартала. Как уточнили в комитете по градостроительству и архитектуре, там возведут дома высотой до 43 метров. Из социальной инфраструктуры проектом предусмотрены кабинет врача общей практики детский сад на 280 мест и школа на 1125 мест.

Родильный дом №17 в Калининском районе Петербурга планируется реконструировать под перинатальный центр.