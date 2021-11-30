Стоимость земли под строительство в Петербурге выросла в два раза

С начала текущего года стоимость земли под застройку в Петербурге выросла в два раза. Как сообщает РБК Петербург, в прошлом году её стоимость составила около 30 тысяч рублей за квадрат. В этом она обходится застройщикам уже в 60 тысяч рублей за квадратный метр.

Эксперты считают, что петербургский земельный рынок достиг своего пика. Причиной данного явления они называют массовую скупку земли застройщиками.

Всего девелоперами в Петербурге в настоящее время приобретено примерно 1,9 тысяч гектаров земли. Такого запаса застройщикам хватит на несколько лет.

По суммарным размерам приобретенной земли в Петербурге лидируют «Главстрой Санкт-Петербург» и Группа ЦДС. Закупленной ими земли хватит для реализации проектов примерно на десять лет.