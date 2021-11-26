Четыре проекта застройщиков согласовали в Петербурге

Градостроительная комиссия в Петербурге согласовала четыре крупных строительных проекта. Как сообщили в администрации города, речь идет об апартаментах, двух жилых комплексах и гостинице.

Комплекс апартаментов появится на проспекте Мечникова. В здании также предусмотрен подземный паркинг. Город разрешил его реализацию с условием строительства детского сада на 160 мест и кабинета врача общей практики.

На Загородной улице в Колпино построят жилой комплекс. Застройщика обязали построить школу, детский сад и кабинет врача.

В Шушарах возведут жилой комплекс, рассчитанный на 20 тысяч жителей. Город обязал застройщика возвести три школы, семь детских садов и поликлинику и передать все объекты городу.