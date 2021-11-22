Особняк Сименса можно арендовать по программе «Рубль за метр»

В Петербурге выставят на торги особняк Сименса на Кожевенной линии, 38 в Василеостровском районе Петербурга. Как сообщает «Деловой Петербург», его можно будет арендовать по программе «Рубль за метр».

Здание в настоящее время находится в аварийном состоянии и является собственностью города. От особняка сохранилась только башня. В реестре особняк Сименса числится, как особняк Г. К. Мессонье с примыкающей галереей и сохранившимися фрагментами оранжереи.

В 2000-х годах здание на Кожевенной линии принадлежало предприятию «Севкабель». Общественно пространство «Севкабельпорт» ранее заявляло о намерении восстановить особняк и открыть в нем музей электрификации.