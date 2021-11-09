Петербуржцы поставили рекорд по сделкам с загородной недвижимостью

В Петербурге продолжает расти спрос на загородные дома и участки. Как сообщили в пресс-службе консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group) за девять месяцев текущего года было продано 9,11 тыс. коттеджей, участков и таунхаусов. Этот результат на 26% превосходит данные аналогичного периода прошлого года.

Ежеквартально на рынке загородной недвижимости со второго квартала 2020 года составляет не менее трех тысяч лотов. Как уточнила руководитель консалтингового центра компании Ольга Трошева, это рекордные цифры за всю историю наблюдений.

Эксперт прогнозирует, что годовой объем сделок достигнет показателя в 11-12 тысяч, что станет историческим максимумом для рынка петербургской загородной недвижимости.