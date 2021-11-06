Дом Шрёдера на Васильевском острове обещают сохранить

Компания «Красная стрела», которая приобрела участок площадью 1,24га на углу 7-й Линии Васильевского острова, пообещала сохранить исторический дом Шрёдера. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу компании.

Участок под застройку ограничен 7-й и 8-й линиями В.О., а также набережной реки Смоленки. Сейчас там находятся корпуса бывшего завода имени Козицкого советской застройки. Все их снесут для жилищного строительства. На освободившейся территории планируется построить жилой комплекс переменной этажности — высотой от 5 до 9 этажей. Площадь будущего жилого комплекса составит около 20 тысяч квадратных метров.

Финансировать данный проект будет «Сбербанк». На строительство выделят четыре миллиарда рублей.