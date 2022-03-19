Петербуржцам вручили ключи от квартир по программе «Молодежи – доступное жилье»

В Адмиралтейском районе Петербурга после реновации в дом барона фон Бистрома заселились 25 молодых семей по программе «Молодёжи – доступное жильё». Об этом 19 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Дом начала прошлого века находится на Рижском проспекте. В начале 00-х его расселили, после чего шел капитальный ремонт с перепланировкой помещений. И вот сейчас в него могут заселиться молодые семьи. Всего в здании расположены 180 квартир, 48 из которых однокомнатные, 108 двухкомнатные и 24 трехкомнатные. Квартиры предоставляются семьям на условиях беспроцентной рассрочки сроком до 10 лет.

Первым жильцам в торжественной обстановке вручил ключи и документы губернатор Петербурга Александр Беглов.