Несмотря на уход сети отелей Hilton из России в Петербурге продолжится строительство отеля у «Лахта центра». Об этом 16 марта сообщают «Ведомости» со ссылкой на владельца компании «Лахта тауэрс» Вадима Финкельштейна.

Договор на строительство и управление четырехзвездочным отелем рядом «Лахта Центром» был подписан с Hilton в конце 2021 года. Решение о смене оператора будет принято позднее. При этом представители компании допускают, что приостановка сотрудничества может быть временной.

Отель общей площадью более 10 500 квадратных метров будет рассчитан на 300 номеров. Вложенные средства оцениваются в 4 млрд рублей.