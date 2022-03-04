Шведский застройщик Bonava приостановил работу в России

В России приостанавливает свою работу шведский девелопер Bonava. Об этом 4 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

Решение о приостановке деятельности в России был принято исходя из непростой ситуации в стране и мире. Представители отметили, что не могут заниматься строительством в Петербурге в текущих условиях.

В настоящее время в процессе строительства у девелопера находятся 3 дома в Петербурге и 13 домов в Ленинградской области. При этом в компании заявили, что уже начатые проекты будут завершены.