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ЛСР запустил новое приложения для покупки стройматериалов

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© Фото: pixabay

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Крупнейший на Северо-Западе строительный холдинг «Группа ЛСР» запустил новое мобильное приложения для покупки стройматериалов.

Крупнейший на Северо-Западе строительный холдинг «Группа ЛСР» запустил новое мобильное приложения для покупки стройматериалов. Компания стала первым застройщиком на рынке, который предлагает данную услугу. 

Девелопер привел статистику, согласно которой около 83% российского интернет-трафика приходится на мобильные устройства. Речь идет о данных на конец 2021 года – данный показатель вырос на 2% и стал рекордным, что хорошо иллюстрирует изменения формата потребления контента. В частности, россияне все больше времени проводят в смартфонах, и с их же помощью решают различные бытовые и рабочие задачи. 

«В приложении «ЛСР. Стройматериалы» представлено все, что необходимо для строительства каменного дома. Это и газобетон, и крупноформатная керамика, и разные виды кирпича и клинкера, а также сопутствующие товары. Любой товар можно найти по названию или артикулу, заказ оформляется прямо в приложении. Там же можно выбрать форму оплаты — как онлайн, так и при получении», — рассказали представители компании.

Отмечается, что приложение доступно на Android и IOS платформах. В нем открывается интернет-магазин с товарами, которые, при желании, можно с легкостью «отфильтровать». Благодаря простому интерфейсу и функционалу, несмотря на непривычный формат закупки строительных материалов, процесс становится приятным и комфортным. Для пользователей круглосуточно работает служба поддержки, готовая решить любую проблему и ответить на вопросы. 

«Разработанные решения позволили не только органично интегрировать мобильное приложение в существующие ИТ-системы компании, но и максимально упростить возможность покупки строительных материалов напрямую от производителя», —прокомментировала запуск приложения директор по информационным системам «Группы ЛСР» Мария Сазонова.

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