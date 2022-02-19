В петербургском ЗакСе оценили новый жилой квартал в Красносельском районе

В Петербурге подвели итоги предварительных работ по возведению нового жилого квартала в Красносельском районе от шанхайских застройщиков. Об этом 19 февраля сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский после встречи с генеральным директором проекта У Хэминем.

На территории комплекса кроме жилых домов планируется создать индивидуальную инфраструктуру, которая будет согласована с местными жителями.

В прошлом году по их просьбе уже был построен детский сад, а также проложены дороги и открыта поликлиника. Кроме того, уже в ближайшее время, застройщик обязуется благоустроить участок вдоль Финского залива.

«Мы видим, что это не просто жилая застройка, как это обычно делается, а в целом мы видим, что там появляются торговые центры, зоны отдыха, вдоль набережной построены дома, уютные для жизни петербуржцев», — поделился своими впечатлениями от проекта Александр Бельский.