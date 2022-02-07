Судебное заседание по Дому книги перенесено на 14 марта

В Петербурге перенесли на 14 марта судебное заседание по книжному магазину в Доме Зингера. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

«[Перенесли] из-за болезни судьи. Определение подписано в 11:00. Перенос на 14 марта в 16:30», — привели подробности представители суда.

Напомним, что заседание должно было состояться 7 февраля.

ООО «Книжный магазин №1» был выселен из Дома Зингера из-за нежелания арендодателя сдавать помещение по стоимости ниже чем на в среднем рынке недвижимости.