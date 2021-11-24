Сын миллиардера Кравцова приобрел гостиничный проект на Синопской набережной в Петербурге

Гостиничный проект братьев Зингаревичей на Синопской набережной в Центральном районе Петербурга приобрел сын совладельца «Евростроя» Валерия Кравцова. Об этом 24 ноября сообщает «Коммерсантъ».

ООО «Еврострой-Развитие — СЗ», принадлежащее Александру Кравцову и Ларисе Панфиловой, купил УК «Аурум менеджмент», который арендует у города 0,5 га площади недалеко от дома №22 по Синопской набережной. На этом участке к 2024 году должна быть построена четырехзвездочная гостиница площадью 19,6 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей.

Первыми построить отель на Синопской набережной планировала Plaza Lotus Group братьев Михаила и Бориса Зингаревичей, однако компания так и не приступила к работам.