В 2023 году на севере Петербурга откроют новый детский сад

В Выборгском районе Петербурга откроют новый детский сад на 150 мест в 2023 году. Об этом 23 ноября сообщает «Фонтанка» со ссылкой на в компанию «КВС».

Представители строительной фирмы отчитались, что объект будет введен в эксплуатацию уже в третьем квартале 2023 года. В настоящее время на пересечении улиц Брюлловской и Архитектора Белова стартовали строительные работы.

Детское дошкольное учреждение будет рассчитано на 150 детей — 8 возрастных групп. В здании оборудуют физкультурный и музыкальный залы, изолированные помещения для каждой из групп, медицинский кабинет и кабинет врача-логопеда.

Здание сделают трехэтажным. Располагаться оно будет на территории жилого комплекса «Континенты».