Петербургская главгосэкспертиза одобрила реконструкцию дома Басевича

Центр государственной экспертизы в Петербурге рассмотрел и одобрил проект реконструкции дома Басевича на Большой Пушкарской улице. Об этом 15 ноября сообщает «Фонтанка».
После капитального ремонта дом №7 по улице Пушкарской будет отдан под апартаменты артистов Академического театра Бориса Эйфмана.
«По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. В доме №7 по Большой Пушкарской предусмотрена разборка и воссоздание шестого и седьмого этажей здания, а также внесение локальных изменений и организация доступа пожарной техники со стороны двора примыкающего здания», — заявили представители ведомства.