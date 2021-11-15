В центре Петербурга появится новый апарт-отель UNO сети VALO

В Центральном районе Петербурга бывшее здание НИИ «Тест» пройдет реновацию под апарт-отель UNO сети VALO. Об этом 15 ноября сообщает «Деловой Петербург».

Дом был выкуплен в ходе торгов предпринимателем Яном Бобрышевым. Здание на Лиговском проспекте, 56Б, станет для него не первым проектом по реставрированию.

«Мы разработали концепцию комплекса UNO, который станет нашим первым объектом в центре города», — поделилась информацией директор по продажам и управлению VALО Марина Сторожева.