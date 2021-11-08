Под Петербургом Ozon построит крупнейший региональный складской комплекс

Компания Ozon совместно с краснодарской компанией PST-Development построят в поселке Бугры Ленинградской области складской комплекс на 135 тысяч квадратных метров. Об этом 8 ноября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Данная сделка станет крупнейшей для складского рынка Северной столицы. После завершения строительства объект передадут онлайн-ретейлеру в долгосрочную аренду.

Эксперты считают, что стоимость аренды новых площадей может достигать 5,3–5,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год. В эту стоимость, как предполагается, будет также включен налог на недвижимое имущество.