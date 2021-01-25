Эксперты посчитали, сколько стоит строительство домов в Ленобласти

Аналитики посчитали стоимость строительства домов разного типа в Ленобласти в феврале 2022 года. Всего на данный момент на продажу выставлены почти 8 тысяч объектов.

По данным DSK Group company, самыми дорогими как обычно являются кирпичные дома. Средняя стоимость такого в случае, если ему не больше 12 лет - 35,2 млн рублей. Отмотав назад еще десять лет, можно сэкономить всего 300 тысяч.

Деревянные строения чуть дешевле. Дома из бруса для постоянного проживания, к слову, строит компания «Василек Строй». Готовыми такие стоят в среднем 24,6 млн рублей. Или в 17,8 млн рублей, если дом старше 10 лет.

В среднем в 20 млн рублей оцениваются газобетонные дома. Здесь есть интересная закономерность в том, что чем дом старше, тем дороже.

Каркасные дома, построенные с 2000 по 2010 год, продаются в среднем за 18,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что вторичный рынок загородной недвижимости в Петербурге не останавливает рост. Объем сделок в 2021 году превысил 2020 год на 11%. При этом средняя цена сделки не изменилась.

По данным агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), неизменным лидером спроса остается Всеволожский район, на долю которого в нынешнем году пришлось 23,3% всех сделок. В остальном же дачники сместились дальше в сторону Выборского и Гатчинского направлений.

Аналитики отмечают, что в течение всего года на загородном рынке популярностью пользовались благоустроенные участки с ландшафтным дизайном и дома с каминами, а также участки с банями.