Вторичка в России подорожала на 20% за год

Сильнее всего квартиры подорожали в Сочи (+82,2%) и Краснодаре (+63,6%).

Вторичная недвижимость в российских городах в среднем подорожала на 19% за год.

Средняя стоимость вторички, по данным исследования портала «Мир квартир», составила 82,7 тыс. руб. Сильнее всего квартиры подорожали в Сочи (+82,2%) и Краснодаре (+63,6%). К слову, построить собственный дом может помочь строительная компания «ДомоЦентр».

Ранее сообщалось, что в 2022 году арендная ставка для городской недвижимости Петербурга выросла на 0,4%. Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», текущий индекс установлен на основании постановления петербургского правительства от 2014 года № 946 и составил 1,04 к прежней ставке арендной платы, действовавшей до 1 января 2022 года.

Новый индекс арендной ставки будет применяться при расчете платежей по недвижимости, арендодателем которой является Санкт-Петербург. Речь в постановлении идет исключительно об объектах нежилого фонда.

Тем временем вторичный рынок загородной недвижимости в Петербурге не останавливает рост. Объем сделок в 2021 году превысил 2020 год на 11%. При этом средняя цена сделки не изменилась.

По данным агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), неизменным лидером спроса остается Всеволожский район, на долю которого в нынешнем году пришлось 23,3% всех сделок. В остальном же дачники сместились дальше в сторону Выборского и Гатчинского направлений.

Аналитики отмечают, что в течение всего года на загородном рынке популярностью пользовались благоустроенные участки с ландшафтным дизайном и дома с каминами, а также участки с банями.