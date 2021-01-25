Эксперты нашли самый дорогой дом в Ленобласти

Самый дорогой загородный дом в Ленобласти расположен во Всеволожском районе и стоит 31 млн рублей. К слову, выбрать строительные материалы для загородной недвижимости можно тут.

Эксперты журнала «Загородное обозрение. Салон загородной недвижимости» пересчитали все доступные к покупке таунхаусы региона. Сейчас таких 290, средняя цена фиксируется на отметке в 8,81 млн рублей.

Самым бюджетным домом оказался таунхаус в 40 квадратных метров в Гатчинском районе за 1,95 млн рублей.

Ранее сообщалось, что вторичный рынок загородной недвижимости в Петербурге не останавливает рост. Объем сделок в 2021 году превысил 2020 год на 11%. При этом средняя цена сделки не изменилась.

По данным агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), неизменным лидером спроса остается Всеволожский район, на долю которого в нынешнем году пришлось 23,3% всех сделок. В остальном же дачники сместились дальше в сторону Выборского и Гатчинского направлений.

Аналитики отмечают, что в течение всего года на загородном рынке популярностью пользовались благоустроенные участки с ландшафтным дизайном и дома с каминами, а также участки с банями.