Цены на загородную недвижимость в Петербурге продолжают рост

В течение всего года на загородном рынке популярностью пользовались благоустроенные участки с ландшафтным дизайном и дома с каминами, а также участки с банями.

Вторичный рынок загородной недвижимости в Петербурге не останавливает рост. Объем сделок в 2021 году превысил 2020 год на 11%. При этом средняя цена сделки не изменилась.

По данным агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), неизменным лидером спроса остается Всеволожский район, на долю которого в нынешнем году пришлось 23,3% всех сделок. В остальном же дачники сместились дальше в сторону Выборского и Гатчинского направлений. Если у вас уже есть собственный дом, но пока нет откатных ворот, вы можете посмотреть цены на сайте «Открытие».

Аналитики отмечают, что в течение всего года на загородном рынке популярностью пользовались благоустроенные участки с ландшафтным дизайном и дома с каминами, а также участки с банями.

Ранее сообщалось, что из-за падения спроса цены на загородную недвижимость в Московской области начнут снижаться.

В материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость» сообщается, что москвичи вправе ожидать понижение цен в сегменте участков без подряда (УБП) и в поселках без коммуникаций, где подведено только электричество, построены низкокачественные дороги и отсутствует социальная инфраструктура.

Специалисты отмечают, что количество предложений таких участков увеличится, поскольку на рынок выйдут землевладельцы, не сумевшие реализовать свои планы в 2020-м и в начале 2021 года. Именно поэтому инвестиционная привлекательность такого типа объектов снизится, их реализация станет проблематичной. В следующем году стоимость этих лотов может уменьшиться на 15-20 процентов, полагают в «ИНКОМ».