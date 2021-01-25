Петербургские новостройки обогнали новую вторичку по цене за квадратный метр

Средняя общая стоимость квартиры в строящемся доме в Петербурге в ноябре 2021 года находится на уровне 18,4 млн рублей, а в сегменте новой вторички, то есть в сданных новых домах средняя общая цена выше на 16,76% и составляет 21,4 млн рублей.

Как сообщают эксперты агентства недвижимости HomeMarket, с точки зрения стоимости квадратного метра, ситуация меняется. Стоимость квадрата в новостройках составляет 272,7 тыс. рублей, тогда как средняя цена за квадратный метр в новой вторичке находится на уровне 254 тыс. рублей.

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Ранее сообщалось, что Петербург оказался на 73-м месте в России по площади квартир в новостройках. Она в петербургском новом жилье составляет в среднем 43 квадратных метра.

В Ленинградской области средняя площадь квартир в новых домах еще меньше. Она составила 38,3 квадратных метров. В среднем по стране этот показатель составляет 49,9 квадратных метров.

По стоимости квартир в новостройках город занимает второе место. Квадратный метр в новом жилье в городе обходится в сумму свыше 150 тысяч рублей. В Москве цена составила 258 тысяч рублей за квадратный метр. Средний метраж нового жилья в столице существенно больше, чем в Петербурге — 56,6 квадратных метров.