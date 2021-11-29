Дизайнеры рассказали, как сэкономить на ремонте

Сделать ремонт качественно, но недорого помогут скандинавский стиль в дизайне, расчетливый подход к выбору обоев и напольного покрытия.

Как пишет портал Design Homes, немаловажная статья экономии - строительная бригада. Ведь с такими работами, как снятие обоев, плитки, демонтаж старых покрытий, можно справиться самостоятельно. А вот что не стоит делать самому - так это ставить двери в гардероб. Тут лучше довериться профессионалам.

Не стоит рассчитывать на экономию, если вы хотите использовать классический стиль – для его создания потребуются дорогостоящие материалы и мебель. Нельзя назвать бюджетными арт-деко, хай-тек и неоклассику. Для экономии лучше придерживаться простых, функциональных и внешне привлекательных стилевых решений: скандинавского, контемпорари, эклектики и лофта.

Крупные и сложные принты на обоях сложно подгонять, а значит, потребуется больше рулонов. Если все же хочется шика - можно оформить такими одну - акцентную стену.

Наиболее дешевым вариантом для защиты пола является линолеум. По сравнению с ламинатом он более износостойкий, не боится воды и не подвержен царапинам.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в Санкт-Петербурге может дорасти до 195 тысяч рублей уже в декабре.

Как рассказал руководитель "Циан. Аналитика" Алексей Попов, на данный момент цена квадратного метра в новостройках на этапе строительства в Петербурге составила 190 тысяч рублей за квадратный метр, что на 28% больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.В прошлом году итоговая цена за квадратный метр в строящихся домах составляла 156,6 тысячи рублей, то есть, по итогам 2021 года рост составит 21%.

Напомним, квартиры в петербургских новостройках подешевели на 10% после объявления о пересмотре условий программы "Ипотека с господдержкой". Согласно данным заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, все чаще покупатели ищут квартиры дешевле 4 миллионов рублей. При этом жилье стоимостью свыше 12 миллионов остается неизменной.