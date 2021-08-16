Эксперты рассказали, какие города России лучше всех обеспечены жильем

Жители Краснодара лучше всех остальных в России обеспечены жильем, сообщили эксперты РИА Новости. В среднем по стране по итогам прошлого года этот показатель составил достиг 26,9 квадратного метра на человека, тогда как краснодарцы имеют по 38,7. Не обращать внимания на общие темпы строительства могут те, кто стоит свой дом, например, с https://sk-pestovo.ru/.

В топ-3 также вошли Владикавказ с 37 "квадратами" и Калининград с 33,3. Хуже всего обстоят дела в Кызыле (15,7 квадратного метра), Симферополе (16,6 квадратного метра), Махачкале (18,2 квадратного метра) и Москве (19,8 квадратного метра).

Ранее сообщалось, что проект льготной ипотеки для строительства жилого дома будет разработан до 1 декабря. Соответствующее поручение дал правительству и Банку России президент Владимир Путин.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала подобный продукт необходимым. Банки рассматривают инициативу как возможность для расширения бизнеса. Однако проще финансовым организациям будет с типовыми проектами, поскольку выдача такого кредита не будет затратной с точки зрения оценки рисков.

Кроме того, в консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость» сообщили, что стоимость земельных участков, которые пригодны для жилья, увеличилась в среднем на 25-50 процентов за полтора года.

«Еще год назад в пригородных локациях за КАД стоимость земли в последующей стоимости «квадрата» жилья составляла 7-9 тысяч рублей, а теперь уже 10-13 тысяч за квадратный метр улучшений», — заявила руководитель КЦ.