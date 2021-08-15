Эксперты рассказали, как сберечь загородный дом от воров

Уберечь загородный дом от воров, которые по осени традиционно активизируются, помогут решетки на окнах и хорошие замки. Обо всех способах рассказали эксперты по безопасности.

Чтобы воспользваться советами по защите дома, сначала необходимо его построить. Красивое и современное решение, например, - каркасный дом-шалаш. Если же вы уже счастливый домовладелец, который в ближайшее время намерен оставить дом на зимовку, в первую очередь позаботьтесь о решетках, надежных окнах и рольставнях.

По мнению специалистов, опрошенных «Известиями», не следует полагаться на забор в плане безопасности, хотя он и должен быть высоким - куда лучше установить уличные камеры наблюдения, которые уведомят владельца о движении на территории или же специальные уличные датчики. Можно установить тревожную кнопку, для чего потребуется обратиться в Росгвардию.

На двери желательно иметь не один, а несколько сложных замков. Ценные вещи с участка стоит убирать в гараж или подсобное помещение на время отсутствия, чтобы не вводить домушников в соблазн.

Глава компании «Delta Система безопасности» Валерий Ушков считает, что необходимы также датчики, реагирующие на открытие окна. Еще одной мерой безопасности станут камеры с инфракрасной подсветкой. Владелец дачи может управлять такими системами со смартфона и при необходимости связаться с охранниками.