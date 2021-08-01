Петербургские новостройки подешевели на 10%

Квартиры в петербургских новостройках подешевели на 10% после объявления о пересмотре условий программы "Ипотека с господдержкой". Любителям "вторички", которым, возможно, понадобится циклевать паркет или проводить другие ремонтные работы, тоже не стоит торопиться с покупкой - цены на готовое жилье будут падать.

Согласно данным заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, в минувшем месяце в Петербурге и Ленобласти стоимость квартир в новостройках снизилась на 10%, в Москве и Подмосковье - на 7%.

Печатников и его коллеги связывают это с тем, что все чаще покупатели ищут квартиры дешевле 4 миллионов рублей. При этом жилье стоимостью свыше 12 миллионов остается неизменной.

Напомним, новые условия программы "Господдержка 2020" предполагают снижение лимита льготного кредита до трех миллионов. В частности в банке ВТБ спрос на льготную ипотеку на строящееся жилье сократился в июле более чем на 60%. Больше всего, естественно, упал спрос в Москве и Петербурге, поскольку стоимость жилья там значительно превышет указанный лимит.

При этом в Росреестре подсчитали, что в 2021 году россияне купили в 1,5 раза больше квартир в новостройках. По количеству зарегистрированных ипотек Северная столица оказалась на 4 месте с 93,4 тыс. договоров. Первое место у Московской области – 157 тыс., на втором – Москва (122 тыс.), замыкает тройку лидеров Краснодарский край со 108,4 тыс. ипотечных сделок.