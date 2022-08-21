В июле в Петербурге зафиксировали рост спроса на ипотечные кредиты

За июль петербуржцы взяли на 12 процентов больше ипотечных кредитов, чем месяц ранее. В оббщей сложности был оформлен 3 461 займ. Об этом сообщает ALLNW со ссылкой на данные «Объединенного кредитного бюро».

Объем ипотечного кредитования удалось увеличить до 20,23 миллиардов рублей - на 11 процентов. В Петербурге, да и по всей стране уже второй месяц подряд растет ипотечное кредитование. В мае было выдано 1 661 заем, а в июне данный показатель увеличился более чем в половину - до 2387 займов.

Кроме того, растут продажи на первичном и вторичном рынках. За прошлый месяц в Северной столице было зарегистрировано 3,3 тысячи договоров долевого участия на новостройки.

Также перестал повышаться средний размер ипотечного займа. В первый месяц лета на территории Петербурга он составил 5,86 миллионов рублей, а в июле понизился до 5,85 млн рублей.