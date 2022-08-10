Валерий Меладзе может потерять свой торговый центр в Москве

Свой торговый центр в Москве может потерять заслуженный артист России Валерий Меладзе. Здание под названием "Винтаж" расположено в Восточном Бирюлево. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Музыкант брал в аренду помещение у городских властей. В прошлом году проверяющие обнаружили там нарушения. Аренда помещения, где находился ломбард, ремонт одежди и обуви и автошкола, не соответствовала договоренностям между властями города и Меладзе.

На артиста было заведено административное дело, которое он проиграл. На торговый цент могут наложить пени или разорвать договор с певцом. Это может привести к тому, что музыкант отеряет 15 миллионов рублей в год.