ТЦ напротив станции метро «Комендантский проспект» хотят снести

У станции метро "Комендантский проспект" хотят снести торговый центр "Лидер". Договор аренды земли власти планируют расторгнуть. Об этом сообщает "РБК. Петербург".

Компания ООО "Комфорт Авто" должна будет добровольно освободить участок, который находится на перекрестке Гаккелевской и Ильюшиной. Если этого не произойдет, здание будет снесено принудительно. Однако арендатор хочет оспорить данное решение. В комитете имущественных отношений объяснили такое решение нарушением прав торговли алкоголем. Именно это и послужило причиной разрыва договора аренды городской земли.

Здание было построено в 2011 году. Договор аренды был расторгнут в мае 2021 года, а арендатора неоднократно просили освободить территорию. При этом сотрудники торгвого центра продолжают работать в обычном режиме.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Красногвардейском районе снесут незаконно работавший универсам.