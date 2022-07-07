С 2022 года сделки по покупке офисов и гостиниц в Петербурге достигли 26 млрд

В коммерческую недвижимость Петербурга в первом полугодии 2022 года инвесторы вложили 26 млрд рублей. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В общей сумме инвестиции в коммерческой недвижимости по стране доля Петербурга составила 16%. Больше всего вложений сделали в офисную недвижимость, а также в площадки под девелопмент.

За полгода инвестиции в офисную недвижимость выросли на 68% до 14,25 миллиарда рублей, а продажи площадок под девелопмент сократились на 81% до 6,98 млрд рублей.

По словам руководителя проектов отдела инвестиций St. Petersburg Сергея Дуванова, иногда эти сделки носят формальный характер и скорее представляет собой передачу активов в доверительное управление.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербургские офисы опустеют в 2,5 раза к концу 2022 года.