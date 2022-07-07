Из-за кризиса на рынке коммерческой недвижимости продали "Севкабель Порт"

В "Севкабель Порт" появился новый владелец. Об этом сообщает "Деловой Петербург". Теперь им является управляющая компания "Политбюро", которая выступала соинвестором проекта.

Так, у ООО "УК СКП" сменился генеральный директор - теперь в базе ЕГРЮЛ вместо Сергея Панфиленко появилось имя Станислава Михайлова. Отмечается, что 20 июня Панфиленко вышел из уставного капитала УК СКП.

Сам Панфиленко рассказал изданию, что бизнес продали из-за кризиса на рынке коммерческой недвижимости. По его словам, упал спрос и понизились ставки. При это новый хозяин УК "Политбюро" Сергей Ярмилко считает, что у "Севкабеля" хорошие инвестиционные перспективы.