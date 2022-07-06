Риэлтор прокомментировал возможную застройку у новой станции метро «Зоопарк»

В Петербурге собираются продлить зеленую ветку метро. Строительство новой станции "Зоопарк" уже одобрила Главгосэкспертиза. Как рассказала "МК в Питере" риэлтор Екатерина Брюханова, решение может подтолкнуть к активной застройке территорий в Приморском районе.

По её словам, зону у новой станции будут застраивать и там есть выгодные варианты. Она считает, что квартиры будут хорошо продаваться, потому что зона благоустроенная и экологически чистая. Однако Брюханова отметила, что ценника на недвижимость там будет "приличный".

Отмечается, что застройщик задумаются о строительстве жилых комплексов бизнес и эконом класса. Эксперт считает, что стоимость вторичных в этом районе также может увеличится.