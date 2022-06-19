Петербург потратит 57 млрд рублей на покупку жилья для льготников

В Петербурге губернатр города Александр Беглов подписал постановление о выделении 57 миллиардов рублей на жилье для льготных категрий граждан в ближайшие три года.

Социальные выплаты выделят на покупку и строительство жилья следующим категориям петербуржцев: многодетным и молодым семья, ветераны ВОВ, семьи с детьми-инвалидами и прочие. Также выплаты получат участники общей очереди, которые не попадают в число льготных граждан.

Городские жилищные программы, помогающие в приобретении и строительстве жилья для молодежи и жителям коммунальных квартир закончились в декабре прошлого года. При этом подписанное в июне этого года напрпалвено сохранение тех систем поддержки, которые прописаны в Социальном кодексе.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что стоимость аренды жилья снизилась в Петербурге. В мае этого года аналитики заметили, что средняя арендная ставка для однокомнатных квартир и студия стала ниже на 2,2 процента.