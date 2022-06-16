X5 купил в Петербурге магазины сети Prisma

X5 Group, в которую входит сеть "Пятерочка" и "Перекресток", договорилась о приобретении 15 магазинов сети PRISMA в Петербурге, в том числе и с кулинарным цехом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соответствующее ходатайство X5 одобрила федеральная антимонопольная служба. В компании отметили, что до середины июля возобновится работа супермаркетов, после тог как закончат необходимые юрилические действия, минимального ребрендинга и заполнения магазинов товарным запасом. Почти все магазины интегрируют в торговую сеть "Перекресток".

В рамках сделки персонал PRISMA сможет сохранить свои рабочие места. Кроме того, X5 взял на себя обязательства перед основными партнерами, в том числе перед арендодателями финской сети.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что еще в марте стало известно, что в России останавливает работу сеть супермаркетов Prisma.