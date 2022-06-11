Коворкинг с сауной откроется напротив Эрарты на Васильевском острове

На 27-й линии Васильевского острова на месте фитнес-зала откроется коворкинг с сауной и йога-залом. Об этом сообщает "Коммерсант".

Открытие пятого филиала сети коворкингов Smart пройдет 14 июня. Проект ООО "Управляющая компания "Ареопаг" будет занимать помещение площадью две тысячи квадратных метров. Объект был взял в долгосрочную аренду на десять лет. До этого в доме №16 на 27-й линии Васильевского острова находился фитнес-клуб Alex Fitness. Сауна, йога-зал и душевые остались в помещении от прежнего арендатора. Всего планируется создать 280 рабочих мест. Около 30 млн рублей составили инвестиции в проект.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в прошлом году количество коворкингов в Петербурге увеличилось на 50%. Большая их часть расположена в центре города. В каждом из них люди могут найти постоянное или временное место для работы.