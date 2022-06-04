Названа сумма, которую россияне планируют потратить на недвижимость в Петербурге

В ближайшие пять лет 14% россиян планируют приобрести недвижимость в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Работа.ру.

В исследовании принимают участие более трех тысч человек из всех регионов страны старше 18 лет.

Каждый пятый опрошенный собирается купить недвижимость в столице, а 14% собираются купить дом или квартиру в Петербурге. Городами-лидерами, где россияне хотят приобрести недвижимость, стали Краснодар с шестью процентами, в Екатеринбурге пять процентов, а Ростов-на-Дону четыре процента.