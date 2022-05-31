Финская YIT продала бизнес в России

Российские активы концерна YIT купил российский девелопер «Эталон». Пресс-служба финского застройщика сообщила о закрытии сделки.

В заявлении концерна указывалось, что продажа бизнеса позволила быстро, контролируемо и полностью выйти. Теперь компания полностью сосредоточиться на нашей стратегии и основных направлениях деятельности.

Предметом сделки стал земельный банк YIT в России, включая 19 проектов в разной стадии реализации в Петербурге, Московской, Тюменской и Сведловской областях, а также Москве и Казани, сообщает NSP. Общая площадь земельного актива превышает 0,6 млн квадратных метров.

Полные финансовые последствия сделки фирма может раскрыть в полугодовом отчете.