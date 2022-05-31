В Петербурге на 60% упал спрос на землю под жилищное строительство

В первом квартале этого года девелоперы приобрели 85 гектаров земли под застройку в Петербурге. Эта цифра на 54% меньше показателей того же периода за прошлый год. Об это сообщают РИА Новости со ссылкой на компанию Rusland SP.

Закрытые в первом квартале этого года сделки начали еще в 2021 году. При этом переговоры по большей части сделок, которые собирались закрыть еще в марте, прекратили или перенесли из-за начала СВО и дальнейшей "турбулентности на рынке".

Также подчеркивается, что в конце апреля и начале мая некоторые застройщики заявили о готовности рассматривать новые площадки. В компании отметили, что пока рано говорить о скором оживлении рынка.