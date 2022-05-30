Продажи вторичного жилья в Петербурге упали на 45%

Почти в два раза реже в Петербурге стали интересоваться объектами на вторичном рынке. В апреле этого года заключили 7,2 тысячи сделок купли-продажи, что на 35 процентов меньше п сравнению с мартом этого года и на 45% ниже, чем в апреле 2021 года.

Как сообщают "Ведомости", руководитель агентства Алексей Попов заявил, что резкий спад продаж связан с высокими банковскими ставками. Из-за них потенциальные покупатели отказываются от ипотеки. По его словам, сейчас рынок недвижимости поддерживается за счет покупателей, кторые могут единовременно заплатить полную сумму, и альтернативных сделок.

Кроме того, снижение уровня продаж сказалось на ценах. Так, к середине мая средняя стоимость за один квадратный метр вторичного жилья составляте 184 тысяч рублей. Это на два процента ниже по сравнению с прошлым годом.