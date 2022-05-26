Для выбора УК понадобится 50% голосов всех владельцев квартир

Во втором и сразу в третьем чтении Госдума приняла поправки в Жилищный кодекс. Эти поправки меняют правила выбора управляющей компании. Теперь за нее должны проголосовать более половины владельцев помещений.

Для утверждения УК она должна получить более 50% от всех голосов, а не только пришедших на общее собрание. Нормы, действующие сейчас, позволяют выбрать управляющую компанию половиной голосов от присутствующих на собрании. При этом общее собрание легитимно, если на не присутствуют владельцы квартир, обладающие половиной от всех голосов. То есть для выбора УК хватит четверти от всех голосов плюс один голос.

Как сообщает NSP, такие собрания раньше часто сопровождаются злоупотреблениями как со стороны управляющих организаций, так и со стороны собственников. Эти проблемы должны решить изменения в Жилищный кодекс.