Апарт-отель за 5,7 млрд рублей появится в районе Большой Охты

На Магнитогорской улице хотят возвести апарт-отель стоимостью почти 6 млрд рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Построить объект в районе Большой Охты собирается группа "ПСК", которая купила участок до начала кризиса. Более 50 тысяч квадратных метров составила общая площадь здания, а апартаменты займут почти 30 тысяч квадратов.

В здании будет 14 надземных этажей: 1-ый этаж с коммерческими помещениями и лобби на 205 "квадратов", остальные 13 из них с апартаментами. Также планируется оборудовать подземный паркинг на 151 место.