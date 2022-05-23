В Петербурге на 60% реже стали покупать новостройки

В Петербурге в прошлом месяце резко рухнули продажи жилья в новостройках. Показатели упали на 59%.

Как сообщают "Известия", даже с такими показателями реализация квартир в новостройках Петербурга остается одной из самых высоких в РФ. В регионах падение дошло до отметки в 90%.

В антирейтинг вошли Курган, где показатель достиг 97 процентов, Казань с 98 процентами и Волгогорад, где продажи новых квартир упали на 99%. Меньше всего застройщики пострадали в обеих столицах. В москве падение составил 46%, а в Петербурге на 59%.

Отмечается, что к сокращению продаж привел экономический кризис и инвесторы, переставшие вкладываться в недвижимость. Также на спросе сказался рост ипотечных ставок.