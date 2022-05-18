В Петербурге стало меньше объектов незавершенного строительства

В Петербурге осталось примерно 1400 объектов незаконченного строительства. Об этом заявил председатель контрольно-счетной палаты Петербурга Константин Желудков во время выступления с годовым отчетом перед депутатами Законодательного собрания.

Как сообщает NSP, 50% из этих объектов являются "долгостроям" в социально-культурной сфере, а около 25% - это проекты дорожного хозяйства.

В городе ежедневно уменьшается количество незавершенных объектов, и оно уже сократилсь до пятилетнего минимума. По его словам, динамика их завершения по Петербургу является положительной.