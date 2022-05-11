Ещё один расселённый дом у ЗСД на Канонерском острове собираются продать

Петербургские власти собираются включить в программу приватизации госимущества на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов расселенный дом №15 на Канонерском острове. Проект постановления предоставили для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Здание расположено прямо у ЗСД - это пятиэтажная хрущевка, которую построили в 1967 году. Его площадь составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Его расселили еще в 2016 году в связи с тем, что дом находится в непосредственной близости к ЗСД. Сейчас он не экспуатируется.

По предварительной информации, продажа объекта может принести гордскому бюджету около 54,1 млн рублей. Здани имеет статус нежилого. Так, его смогут использовать как апартаментов и для друих целей.



