В новостройках Ленобласти прекратился рост цен

В Ленинградской области остановились цены на новостройки в апреле 2022 года. Средний уровень цен составил 154,3 тысяч рублей за квадратный метр. Как сообщает NSP, застройщики решили придержать новые проекты.

Стоимость жилплощади в строящихся домах в Ленобласти увеличилась на 38%. Рекордсменом по приросту стал Гатчинский район. Там ценники с апреля 2021 года выросли вдвое. Во Всеволожском районе, где основной объем новых проектов, в марте-апреле цены почти не поменялись. Отмечается, что дальнейший рост цен маловероятен. Так, в марте средние цены прибавили 13%, а в апреле объем продаж по ДДУ сократился почти в два раза.

Теперь застройщики оказались перед сложным выбором, ведь стоимость проектного финансирования растет, а себестоимость строительства увеличивается, а продажи сокращаются. При этом нет резерва для увеличения цен.