Рекордно снизилась доля покупателей жилья с ипотекой

До 33,2% снизилась доля россиян, которые используют ипотеку для покупки недвижимости. Такая рекордно низкая цифра впервые за пять лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на директора федеральной компании "Этажи" Эльдар Хусаинов.

Доля таких покупателей недвижимости по итогам прошлого года была на уровне 54%. По его словам, самыми сложными были три первые недели апреля, когда на фоне шокового роста ипотечных ставок, сильно снизился интерес к ипотеке. В некоторые дни число ипотечных консультаций снижалось в три-четыре раза. Он отметил, что рынок недвижимости испытал шок, а теперь находится на стадии адаптации к изменившимся условиям.

Хусаинов уточнил что в первые дни мая был зафиксирован рост количества ипотечных консультаций в полтора-два раза относительно первой недели апреля.