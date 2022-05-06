В Петербурге на 7 млрд рублей продаст недвижимость разработчик JetBrains

В Петербурге свою недвижимость продает разработчик программного обеспечения. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Активы фирмы оцениваются в 7,3 миллиарда рублей. Продать хотят два здания на Приморском проспекте в 30 тысяч квадратных метров, бизнес-центр "Универс" на Васильевском острове в 6,4 тысячи "квадратов", а также недостроенный рядом с ними объект на 35 тысяч квадратных метров.

В компании уже завершили релокацию сотрудников, освободив площади. Отмечается, что продажу объекта может затруднить желание фирмы получить оплату в валюте. Глава Knight Frank St. Petersburg Константин Лосюков, стоимость выставленных на продажу объектов можно оценить в 150-200 тысяч рублей за квадратный метр.