Дом Николая Некрасова в Петербурге отреставрируют за 35 млн рублей

Доходный дом Норова на Литейном проспекте в Петербурге ждет реставрация. В этом доме в 1857-1877 годах жил поэт Николай Некрасов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В разное время в этом доме также жили хирург Николай Пирогов и литературный критик Николай Добролюбов. Сейчас здание является объектом культурного наследия федерального значения. На его реставрацию выделят около 35 миллионов рублей. Работы собираются провести за пять месяцев.

В документах говорится, что ремонт должны будут сделать в течение 133 календарных дня с момента начала выполнения работ.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что к весне 2023 года в Петербурге представят план реставрации храма Спаса на Крови.